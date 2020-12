Agricoltura | Conte | ' acquistiamo italiano | è modo per ringraziare eroi cibo'

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Vorrei cogliere questa occasione per invitare tutti i cittadini italiani ad acquistare prodotti autenticamente italiani. Non si tratta soltanto di una scelta alimentare sicura e di qualità, ma anche delmigliore pere sostenere proprio queglidela cui è dedicato l'incontro di oggi". Così il premier Giuseppe, in videocollegamento con l'assemblea Coldiretti.

“Siamo giunti al termine di quest’anno attraversando una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e società e ancora non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione ma proprio quest’anno si ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il cibo è coesione sociale, è sviluppo occupazione e crescita, come dimostra il valore economico del 'made in in Italy'. Il cibo deve e può essere il baricentro della rivo ...