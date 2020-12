Agenti russi seguivano Navalny prima dell’avvelenamento (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo un rapporto di Bellingcat, un gruppo di giornalismo investigativo specializzato in informazioni open source, Agenti russi esperti di veleni si sarebbero avvicinate al leader dell’opposizione Aleksei Navalny quando è stato esposto alle tossine. Bellingcat, in collaborazione con la CNN, il Der Spiegel e The Insider, ha scoperto un’operazione per seguire Navalny guidata dal Servizio Leggi su periodicodaily (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo un rapporto di Bellingcat, un gruppo di giornalismo investigativo specializzato in informazioni open source,esperti di veleni si sarebbero avvicinate al leader dell’opposizione Alekseiquando è stato esposto alle tossine. Bellingcat, in collaborazione con la CNN, il Der Spiegel e The Insider, ha scoperto un’operazione per seguireguidata dal Servizio

sowmyasofia : Agenti russi seguivano Navalny prima dell’avvelenamento #agentirussi #navalny - MoliPietro : Agenti russi seguivano Navalny prima dell’avvelenamento - Cazzaccimiei1 : @jacopo_iacoboni Ma come no. Agenti segreti russi che hanno usato un veleno scadente per tentare di uccidere un tiz… - maslarussa : RT @tincazzi: Agenti russi dell'Fsb dietro il tentativo di assassinio di #Navalny. incastrati dalla incredibile investigazione di @bellingc… - tincazzi : Agenti russi dell'Fsb dietro il tentativo di assassinio di #Navalny. incastrati dalla incredibile investigazione di… -