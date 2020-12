ADR | premiati i vincitori dell’hackathon promosso per innovare l’esperienza aeroportuale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si è concluso ieri, con la premiazione, Born to Fly, il primo hackathon realizzato da Aeroporti di Roma in partnership con l’associazione studentesca BEST (Board of European Students of Technology) dell’Università di Tor Vergata. Lo scopo della competizione ingegneristica è stato quello di stimolare gli studenti dell’Ateneo a sviluppare soluzioni digitali che possano contribuire aper il passeggero. Settantaquattro studentesse e studenti hanno avuto 36 ore per elaborare, suddivisi il proprio progetto, relativo a tematiche legate ad Airport Process, Passengers Experience, Commercial e Sustainability. Sono statidue gruppi, con progetti focalizzati rispettivamente sullo sviluppo di una piattaforma di gestione dei dati personali, controllata tramite protocolli ...