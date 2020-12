“Abbiamo rispettato tutte le regole. Perché farci sentire dei delinquenti?” (Di martedì 15 dicembre 2020) Cosa si aspettavano al governo nel momento in cui hanno consentito le riaperture e la possibilità di andare per negozi? È normale che, con le attività commerciali aperte e senza una norma che lo vieti, la gente esca di casa. Quello che si è visto nelle piazze e per le strade italiane in questi giorni, ha un solo nome e si chiama libertà. Loro stessi avevano affermato di voler riaprire le attività sotto il periodo natalizio per consentire alle persone di acquistare e alle attività commerciali di prendere un minimo di boccata d’aria. Stanno portando all’esasperazione sia l’economia sia i cittadini che vogliono semplicemente essere liberi nel rispetto delle regole. Non Abbiamo bisogno della Merkel che ci insegni e ci dica quello che dobbiamo o non dobbiamo fare. Gli italiani sono più che consapevoli della situazione. Non possono ... Leggi su ilparagone (Di martedì 15 dicembre 2020) Cosa si aspettavano al governo nel momento in cui hanno consentito le riaperture e la possibilità di andare per negozi? È normale che, con le attività commerciali aperte e senza una norma che lo vieti, la gente esca di casa. Quello che si è visto nelle piazze e per le strade italiane in questi giorni, ha un solo nome e si chiama libertà. Loro stessi avevano affermato di voler riaprire le attività sotto il periodo natalizio per conalle persone di acquistare e alle attività commerciali di prendere un minimo di boccata d’aria. Stanno portando all’esasperazione sia l’economia sia i cittadini che vogliono semplicemente essere liberi nel rispetto delle. Nonbisogno della Merkel che ci insegni e ci dica quello che dobbiamo o non dobbiamo fare. Gli italiani sono più che consapevoli della situazione. Non possono ...

