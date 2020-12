"Abbiamo con...". Alfonso Signorini, la clamorosa gaffe: apre la puntata del GF Vip così, secondi di imbarazzo (Di martedì 15 dicembre 2020) secondi di imbarazzo al Grande Fratello Vip su Canale 5. Alfonso Signorini, padrone di casa, apre la nuova puntata serale con una gaffe. Dopo aver mostrato al pubblico gli addobbi natalizi della casa, il direttore di Chi si lancia in una frase ad effetto: "Abbiamo conato, no... coniato. Conato per carità… uno slogan: Natale con i tuoi, vipponi più che puoi". Ovviamente i telespettatori sui social si sono scatenati, prendendo di mira il lapsus di Signorini nonostante si sia prontamente corretto a tempo di record. Poi si torna in carreggiata con "la grande abbuffata di emozioni" promessa dal conduttore. Ed effettivamente la partenza è sprint, con Elisabetta Gregoraci rispedita nella casa per un confronto con Pierpaolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020)dial Grande Fratello Vip su Canale 5., padrone di casa,la nuovaserale con una. Dopo aver mostrato al pubblico gli addobbi natalizi della casa, il direttore di Chi si lancia in una frase ad effetto: "conato, no... coniato. Conato per carità… uno slogan: Natale con i tuoi, vipponi più che puoi". Ovviamente i telespettatori sui social si sono scatenati, prendendo di mira il lapsus dinonostante si sia prontamente corretto a tempo di record. Poi si torna in carreggiata con "la grande abbuffata di emozioni" promessa dal conduttore. Ed effettivamente la partenza è sprint, con Elisabetta Gregoraci rispedita nella casa per un confronto con Pierpaolo ...

reportrai3 : In 25 anni di storia, mai abbiamo riscontrato tanta ostilità: li abbiamo invitati più volte. E cosa sorprendente, p… - gennaromigliore : Noi non abbiamo fatto nascere questo governo per evitare le elezioni anticipate, ma per mantenere l'Italia nell'Uni… - juventusfc : ?? «In questa fase della Champions c'è molto equilibrio. Dovremo affrontare il Porto come abbiamo fatto con il Barce… - fisrelintazione : RT @CarloCalenda: Ieri si è tenuta la riunione del tavolo di coalizione del centrosx su Roma. Abbiamo diligentemente partecipato a tutte le… - Namelessalsx : @stringimeharry Guarda ti capisco perfettamente. Noi abbiamo il nonno (83 anni) cardiopatico e ci hanno detto che d… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo con MotoGP, Taramasso: Marquez con la nuova gomma Michelin? Sarebbe stato lo stesso GPone TrenDevice sbarca a Milano: aperto il primo negozio fisico dell'azienda di Ricondizionati

Il Covid non ferma la corsa di TrenDevice: a poco più di un mese dallo sbarco in Borsa, l’ormai celebre azienda di prodotti ricondizionati ha inaugurato il primo punto vendita a Milano ... Ristoranti & Co., nuove chiusure per Natale: "Ci staccano la spina"

Cursano (Fipe): "Solo il pranzo vale 720 milioni. Siamo oggetto di uno scarico di responsabilità". Oltre 90 mila attività pronte al ... Il Covid non ferma la corsa di TrenDevice: a poco più di un mese dallo sbarco in Borsa, l’ormai celebre azienda di prodotti ricondizionati ha inaugurato il primo punto vendita a Milano ...Cursano (Fipe): "Solo il pranzo vale 720 milioni. Siamo oggetto di uno scarico di responsabilità". Oltre 90 mila attività pronte al ...