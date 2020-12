A Kobanè siamo sempre pronti (Di martedì 15 dicembre 2020) Prima ancora della musica è importante raccontare il motivo per cui è nato questo disco. La Rivoluzione del Rojava è una delle esperienze di nuova democrazia intraprese nel mondo moderno: laica, solidale, che punta all’autodeterminazione delle donne e all’ecologismo. Con il Kurdistan abbandonato dall’occidente ben prima della pandemia. A Kobane?, con l’aiuto di diverse associazioni italiane e internazionali, è nato Alan’s Raimbow, una struttura dedicata al bambino annegato davanti alle coste turche, che accoglie i bambini orfani e li sostiene … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 dicembre 2020) Prima ancora della musica è importante raccontare il motivo per cui è nato questo disco. La Rivoluzione del Rojava è una delle esperienze di nuova democrazia intraprese nel mondo moderno: laica, solidale, che punta all’autodeterminazione delle donne e all’ecologismo. Con il Kurdistan abbandonato dall’occidente ben prima della pandemia. A Kobane?, con l’aiuto di diverse associazioni italiane e internazionali, è nato Alan’s Raimbow, una struttura dedicata al bambino annegato davanti alle coste turche, che accoglie i bambini orfani e li sostiene … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

mattia_e_basta : 'Her Dem Amade Me ? Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti - A Lorenzo Orsetti' 24 canzoni in memoria di Lorenzo… -