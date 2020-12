A gennaio sì allo shopping ma nel rispetto delle norme anti-Covid (Di martedì 15 dicembre 2020) A gennaio 2021 avranno inizio i saldi invernali, ma nel rispetto delle norme anti Covid: Federmoda ha annunciato il calendario regione per regione. Saldi invernali 2021, al via il 2 gennaio: il calendario per ogni regione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) A2021 avranno inizio i saldi invernali, ma nel: Federmoda ha annunciato il calendario regione per regione. Saldi invernali 2021, al via il 2: il calendario per ogni regione su Notizie.it.

scigratis : FESTE IN APPARTAMENTO | Offerta vacanze di Natale in appartamento ad #Alagna, in Valsesia. Fino al 10 gennaio, 3 no… - scaligerabasket : Scaligera Basket comunica che la gara in programma il giorno 10 gennaio 2021 tra Tezenis Verona e Pall. Trapani è s… - Rodolfo22455857 : @MaxSentenza @frankleggiero @Ale_Giannelli @lisadavoli @RobertoCucchi1 @FabrizioJuve10 @enzoluna69 @fabIan41150567… - edigram : @GiorgiaMeloni Si certo, poi a gennaio ve la prenderete col governo vero? Un pugno allo stomaco per i sanitari...??… - SpingoItaly : Mentre aspettiamo il nuovo album 'On All Fours' in arrivo a fine gennaio @RoughTradeRecs , gustiamoci la registrazi… -