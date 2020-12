“5 mesi…e un dolce segreto”. Segreto svelato: l’ex gieffina è incinta e al settimo cielo (Di martedì 15 dicembre 2020) “Cinque mesi…e un dolce Segreto”. Inizia così il post con cui la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello annuncia di aspettare il secondo figlio. Già genitori di Ginevra, nata nel maggio 2017, i due ex concorrenti del reality accoglieranno la cicogna in primavera. “Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! – si legge ancora nel messaggio condiviso dalla futura mamma bis, oggi influencer con oltre 240mila follower – È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni, pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti”. (Continua dopo la foto) E ancora: “Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) “Cinqueun. Inizia così il post con cui la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello annuncia di aspettare il secondo figlio. Già genitori di Ginevra, nata nel maggio 2017, i due ex concorrenti del reality accoglieranno la cicogna in primavera. “Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! – si legge ancora nel messaggio condiviso dalla futura mamma bis, oggi influencer con oltre 240mila follower – È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni, pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti”. (Continua dopo la foto) E ancora: “Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di ...

BellelliAlberto : Oggi alle ore inizia il corso televisivo di ginnastica dolce: lezioni di venti minuti, due ore alla settimana, tra… - vallirosee : Can non si fa vivo per mesi e poi torna con questi messaggi... ?? quando ci scrive ha sempre una parola dolce per no… - monjkat : RT @adozioneanimali: (Frosinone) Dolce Teo due mesi meticcio , Cane Maschio: Il dolcissimo Teo ha bisogno di una famiglia che lo ami. Così… - maxcst85 : RT @adozioneanimali: (Frosinone) Dolce Teo due mesi meticcio , Cane Maschio: Il dolcissimo Teo ha bisogno di una famiglia che lo ami. Così… - federico_dolce : Ecco io ragionamenti come questo li capisco e li condivido pure. A patto però che chi li formuli non abbia passato… -

Ultime Notizie dalla rete : mesi…e dolce Osservatorio Nescafé Dolce Gusto in collaborazione con BVA Doxa: gli italiani e il rapporto con i brand oltre il 40% degli italiani è oggi piu' attento alla reputazione delle marche che sceglie e in questo anno particolare oltre il 20% è diventato più fedele Fortune Italia