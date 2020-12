4 Manager | Donne e lavoro | senza una svolta parità di genere tra 60 anni Ricerca alle ministre Bonetti e Catalfo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tra il 1977 e il 2018 in Italia il tasso di occupazione femminile e? aumentato di 16 punti percentuali (dal 33,5 al 49,5) ma, benché sia progredito verso ladia un ritmo più sostenuto di molti Stati membri, il Paese è ancora al 14° posto in Europa per quanto riguarda il rispetto dei diritti femminili e, se si osserva il ritmo di crescita degli indicatori, bisogna constatare che di questo passo occorreranno più? di 60per conseguire la piena. Guardando poi al tasso di occupazione equivalente a tempo pieno, troviamo l’Italia all’ultimo posto della graduatoria europea con un punteggio pari a 31, contro il 59 della Svezia e il 41 della media europea. Sono alcuni dei risultati di uno studio sulle politiche di uguaglianza disulla leadership femminile realizzato ...