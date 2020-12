15 dicembre: in Fvg 829 nuovi casi (Di martedì 15 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 829 nuovi contagi (il 7,86 per cento dei 10.551 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono 16 decessi avvenuti a domicilio fra il 19 ottobre e il 9 dicembre e altri 10 nel periodo tra l’11 e il 13 dicembre. Scendono a 56 i pazienti in cura in terapia intensiva e diminuiscono anche i ricoverati in altri reparti, che oggi risultano essere 654. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 41.320, di cui: 8.987 a Trieste, 18.367 a Udine, 8571 a Pordenone e 4.886 a Gorizia, alle quali si aggiungono 509 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.524. I decessi complessivamente ammontano a 1.299, con la seguente suddivisione territoriale: 405 a Trieste, 545 a Udine, ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 829contagi (il 7,86 per cento dei 10.551 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono 16 decessi avvenuti a domicilio fra il 19 ottobre e il 9e altri 10 nel periodo tra l’11 e il 13. Scendono a 56 i pazienti in cura in terapia intensiva e diminuiscono anche i ricoverati in altri reparti, che oggi risultano essere 654. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 41.320, di cui: 8.987 a Trieste, 18.367 a Udine, 8571 a Pordenone e 4.886 a Gorizia, alle quali si aggiungono 509 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 14.524. I decessi complessivamente ammontano a 1.299, con la seguente suddivisione territoriale: 405 a Trieste, 545 a Udine, ...

Riccardi_FVG : ???? ??I NOSTRI SCIENZIATI 'FANNO SQUADRA' Per comprendere le cause genetiche e ambientali dell'#endometriosi: il… - IlFriuli : Vaccino anti-Covid, verso il via libera europeo a Pfizer. L'agenzia Ema potrebbe dare l'approvazione entro il 23 di… - anci_fvg : RT @comuni_anci: 'L’Agenda per la #semplificazione 2020-2023'. Il 16 dicembre appuntamento con il webinar Anci e @FondazioneIFEL sull'Agend… - anci_fvg : RT @Urbact_IT: Verso la nuova programmazione ????, più di 50 città insieme per il rilancio ?Il18 dicembre l’incontro annuale della Rete Itali… - anci_fvg : RT @ComunediTrieste: Consiglio Comunale on line Oggi, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 14.00, sul canale YouTube del Comune di #Trieste… -