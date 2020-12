15 dicembre 1890: la morte di Toro Seduto (storia e foto) (Di martedì 15 dicembre 2020) Alle sei del mattino del 15 dicembre 1890 Toro Seduto, il capo dei capi delle tribù pellerossa americane, fu svegliato di colpo da un gruppo di agenti della polizia della riserva di Standing Rock, la Indian Police. L'intenzione era quella di arrestare il più irriducibile dei capi Sioux, con l'accusa di avere sobillato una ribellione all'interno della riserva. Ne nacque una colluttazione, nella quale uno degli agenti fu ferito. La reazione della polizia fu immediata così come la morte per Toro Seduto, colpito alla testa e al petto dai proiettili sparati da un pellerossa come lui. Appena due settimane dopo la sua morte, l'esercito degli Stati Uniti compirà il grande massacro dei Sioux nella battaglia di Wounded Knee. La vita del più famoso dei capi ... Leggi su panorama (Di martedì 15 dicembre 2020) Alle sei del mattino del 15, il capo dei capi delle tribù pellerossa americane, fu svegliato di colpo da un gruppo di agenti della polizia della riserva di Standing Rock, la Indian Police. L'intenzione era quella di arrestare il più irriducibile dei capi Sioux, con l'accusa di avere sobillato una ribellione all'interno della riserva. Ne nacque una colluttazione, nella quale uno degli agenti fu ferito. La reazione della polizia fu immediata così come laper, colpito alla testa e al petto dai proiettili sparati da un pellerossa come lui. Appena due settimane dopo la sua, l'esercito degli Stati Uniti compirà il grande massacro dei Sioux nella battaglia di Wounded Knee. La vita del più famoso dei capi ...

