Zucchero: «Lo spettacolo è una cosa seria, la politica lo trascura» (Di martedì 15 dicembre 2020) Nell'anno triste della pandemia non potendo contare sull'attività live – forzatamente ferma – e un po' per venire incontro alle esigenze della major e riempire giornate vuote, molti artisti si sono dedicati a riletture o aggiunte a materiali precedentemente editi. E' il caso di Zucchero che ha appena riedicato l'album pubblicato un anno fa trasformandolo in un Doc Deluxe Edition. Ovviamente con bonus, ovvero un cd aggiunto con sei tracce che comprendono anche September, il duetto con Sting che in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ROMA – Non vedeva l’ora di cantare le canzoni dell’ultimo album dal vivo. Ma dovra’ aspettare ancora un po’ (“spero di suonare gia’ a Verona, anche con meno gente, per dare un segnale”). Zucchero e’ t ... Zucchero, vedo poco interesse da parte delle istituzioni per il nostro mondo

(di Daniele Rossignoli) "Vedo poco interesse da parte delle istituzioni verso la musica ma non solo, anche per il cinema e il teatro. Il Governo quando parla di cultura fa sempre riferimento a qualche ...