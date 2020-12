Zaia furibondo: «In 50mila in centro a Treviso dove abitano in 9mila, mondo vomitevole senza pietà per i morti di Covid» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zaia è allibito e amareggiato di fronte alla ressa per gli acquisti, impermeabile al timore del Covid: «Ho visto uno spettacolo immondo: nonostante la crisi, il collasso della... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 dicembre 2020)è allibito e amareggiato di fronte alla ressa per gli acquisti, impermeabile al timore del: «Ho visto uno spettacolo im: nonostante la crisi, il collasso della...

ILOVEPACALCIO : #Zaia furibondo: 'In 50mila in centro a #Treviso, mondo vomitevole senza pietà per i morti di #Covid' -