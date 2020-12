Zaia: “Folle ai negozi? Spettacolo immondo”/ In Veneto 2.829 nuovi casi e 26 morti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Conferenza stampa del governatotre del Veneto Luca Zaia con il presidente regionale che ha fermamente condannate le scene viste ieri in numerose città Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020) Conferenza stampa del governatotre delLucacon il presidente regionale che ha fermamente condannate le scene viste ieri in numerose città

NuovoSud : Folle per lo shopping di Natale, Zaia: 'Spettacolo immondo' - TDSestieri : RT @veneziatoday: Assembramenti e covid, Zaia: «Oggi incontro i sindaci e prenderemo una decisione» - veneziatoday : Assembramenti e covid, Zaia: «Oggi incontro i sindaci e prenderemo una decisione» - infoitinterno : Folle nel weekend, Zaia: «Comportamenti che hanno conseguenze». Ordinanza in vista? - veneziatoday : Folle nel weekend, Zaia: «Comportamenti che hanno conseguenze». Ordinanza in vista? -