Zaia | assembramenti nel weekend | “Spettacolo immondo”

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Alfie Borromeo Luca, presidente della Regione Veneto, si è scagliato contro gliche si sono verificati durante il. Come riporta l’Ansa,ha detto: “Ho visto uno spettacolo immondo: nonostante la crisi, il collasso della sanità, non si sono fermati i serpentoni ad Asiago, l’assalto alle città”. “ll sindaco di Treviso ha dovuto transennare la città ieri pomeriggio: ai ‘varchi’ si sono contate 50 mila persone quando nel centro vivono in 8.500 e 80 mila in tutto il comune”, ha sottolineato. “È un mondo vomitevole, è una cultura strisciante e non imperante secondo la quale questo è il virus dei vecchi e che se la vedano loro”. “Gli italiani non hanno più paura di morire“. È questa la spiegazione che si è dato il presidente del Veneto, Luca, ...