YouTube | Gmail | Foto e tutti i servizi Google non funzionano | down in Europa

Numerosi problemi di malfunzionamenti su tutti i servizi di Google a livello Europeo. YouTube, Gmail, Foto, Docs e tanti altri servizi Google non funzionano da qualche minuto.

Oggi 14 dicembre 2020 diventerà probabilmente una data storica: tutti i servizi di Google come Gmail, YouTube, Calendar e Google Foto hanno smesso di funzionare presentando costantemente una pagina di errore. Il down sembra essere a livello Europeo e non solo italiano, anche se qualche segnalazione sta arrivando anche oltre oceano.

