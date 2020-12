Yemen, quattro giornalisti torturati e condannati a morte: Amnesty chiede il rilascio immediato (Di lunedì 14 dicembre 2020) Torno a parlare della vicenda dei quattro giornalisti Yemeniti condannati a morte ad aprile da un tribunale della capitale Sana’a, sotto il controllo del gruppo armato huthi. Tawfiq al-Mansouri, Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran e Hareth Hamid sono stati giudicati colpevoli, sulla base di accuse costruite e al termine di un processo iniquo, di “spionaggio per conto dell’Arabia Saudita”. Insieme ad altri sei colleghi successivamente rilasciati, i quattro giornalisti sono rimasti in detenzione senza accuse né processo per circa cinque anni, durante i quali sono stati vittime di sparizione forzata e tenuti saltuariamente in incommunicado e in isolamento e senza alcuna possibilità di accesso all’assistenza medica. Almeno tre di essi sono stati sottoposti a tortura. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Torno a parlare della vicenda deiitiad aprile da un tribunale della capitale Sana’a, sotto il controllo del gruppo armato huthi. Tawfiq al-Mansouri, Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran e Hareth Hamid sono stati giudicati colpevoli, sulla base di accuse costruite e al termine di un processo iniquo, di “spionaggio per conto dell’Arabia Saudita”. Insieme ad altri sei colleghi successivamente rilasciati, isono rimasti in detenzione senza accuse né processo per circa cinque anni, durante i quali sono stati vittime di sparizione forzata e tenuti saltuariamente in incommunicado e in isolamento e senza alcuna possibilità di accesso all’assistenza medica. Almeno tre di essi sono stati sottoposti a tortura. I ...

