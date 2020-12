Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ha una data di uscita e un nuovo video gameplay (Di lunedì 14 dicembre 2020) Julien "Patch" Desourteaux direttore di Cyanide Studio, attraverso le pagine di PlayStation Blog ha svelato qualche dettaglio in più sul suo prossimo gioco. In Werewolf vestirete i panni di Cahal, e prenderete parte a una sanguinosa campagna contro la malvagia società di petrolio e gas Endron, le cui attività stanno sconvolgendo l'equilibrio della natura e minacciando lo stile di vita dei Garou (i lupi mannari) e dell'umanità nel suo insieme. A differenza di un film horror degli anni '80, essere un lupo mannaro non è una maledizione. Offre un grande potere, garantendo la capacità di mutaforma in 3 diverse forme. La prima forma è quella umana che verrà usata per interagire con le persone, l'hacking dei computer e le uccisioni furtive. La seconda è la forma lupo aiuterà a nascondersi attraverso le prese d'aria e a muoversi rapidamente tra le coperture per evitare di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Julien "Patch" Desourteaux direttore di Cyanide Studio, attraverso le pagine di PlayStation Blog ha svelato qualche dettaglio in più sul suo prossimo gioco. Investirete i panni di Cahal, e prenderete parte a una sanguinosa campagna contro la malvagia società di petrolio e gas Endron, le cui attività stanno sconvolgendo l'equilibrio della natura e minacciando lo stile di vita dei Garou (i lupi mannari) e dell'umanità nel suo insieme. A differenza di un film horror degli anni '80, essere un lupo mannaro non è una maledizione. Offre un grande potere, garantendo la capacità di mutaforma in 3 diverse forme. La prima forma è quella umana che verrà usata per interagire con le persone, l'hacking dei computer e le uccisioni furtive. La seconda è la forma lupo aiuterà a nascondersi attraverso le prese d'aria e a muoversi rapidamente tra le coperture per evitare di ...

