Wanda Nara solo con gli slip: corpo da favola – FOTO (Di lunedì 14 dicembre 2020) La bellissima moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, pubblica una FOTO che lascia tutti i suoi follower senza fiato. L’influencer indossa soltanto l’intimo. La moglie di Mauro Icardi, calciatore del Paris… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 14 dicembre 2020) La bellissima moglie di Mauro Icardi,, pubblica unache lascia tutti i suoi follower senza fiato. L’influencer indossa soltanto l’intimo. La moglie di Mauro Icardi, calciatore del Paris… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

stanzaselvaggia : A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che “puo… - Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - infoitcultura : Wanda Nara querela Luciana Littizzetto: «Violenza non viene solo dai maschi» - infoitcultura : 'Violenza e volgarità non hanno sesso. Nel 2020 ancora donne del genere'. Wanda Nara contro Littizzetto - infoitcultura : Wanda Nara querela Luciana Littizzetto: 'Violenza e sessismo' -