Wanda Nara 'risponde' a Luciana Littizzetto e pubblica una foto nuda sotto la doccia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Wanda Nara si conferma la regina di Instagram e continua a pubblicare scatti bollenti. Negli ultimi giorni è nata una vera e propria 'guerra' con Luciana Littizzetto, accusata di aver usato frasi fuori luogo contro la moglie di Mauro Icardi. La 'colpa' dell'argentina sarebbe quella di aver pubblicato una foto nuda con un cavallo. "Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l'hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo". Poi la risposta polemica di Wanda Nara

