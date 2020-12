Wanda Nara-Littizzetto, è guerra aperta: la querela e la replica. “Benedette le donne che sanno ridere di loro” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Luciana Littizzetto risponde a Wanda Nara.E' guerra aperta tra la moglie-agente di Mauro Icardi e la nota comica e attrice torinese che, nel corso dell'ultima puntata di "Che tempo che fa", si è lasciata andare ad alcune battute su Wanda Nara ben poco gradite dalla showgirl."Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo". Un commento arrivato in seguito ad una foto pubblicata da Wanda Nara che ritraeva la stessa senza veli a cavallo: in molti hanno trovato le parole della comica ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lucianarisponde a.E'tra la moglie-agente di Mauro Icardi e la nota comica e attrice torinese che, nel corso dell'ultima puntata di "Che tempo che fa", si è lasciata andare ad alcune battute suben poco gradite dalla showgirl."Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo". Un commento arrivato in seguito ad una foto pubblicata dache ritraeva la stessa senza veli a cavallo: in molti hanno trovato le parole della comica ...

Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - Mediagol : Wanda Nara-Littizzetto, è guerra aperta: la querela e la replica. 'Benedette le donne che sanno ridere di loro'… - Magrafimoon : Perché sto dalla parte di Wanda Nara e non di Luciana Littizzetto - MondoTV241 : #LucianaLittizzeto e le frecciatine a #WandaNara - Alice_Rosati80 : @chetempochefa @lucianinalitti Il sessismo è ben’altra cosa, e purtroppo lo so bene. E cmque sia con quella foto Wa… -