Wanda Nara illumina l’inverno francese sui social: “Giornata grigia a Parigi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Wanda Nara non ha nulla incontrario ad utilizzare Photoshop. Lo ha ammesso candidamente in una recente intervista, rilasciata ad una rivista argentina: "Non è mica un crimine". La moglie e agente di Mauro Icardi ha condiviso l'ennesimo scatto sexy, questa volta sfruttando le sfumature del bianco e del nero. "Giornata grigia a Parigi", ha commentato la modella con uno scatto che ha immediatamente illuminato i suoi fan.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIvmmTIBQl-/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 14 dicembre 2020)non ha nulla incontrario ad utilizzare Photoshop. Lo ha ammesso candidamente in una recente intervista, rilasciata ad una rivista argentina: "Non è mica un crimine". La moglie e agente di Mauro Icardi ha condiviso l'ennesimo scatto sexy, questa volta sfruttando le sfumature del bianco e del nero. "Giornataa Parigi", ha commentato la modella con uno scatto che ha immediatamenteto i suoi fan.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIvmmTIBQl-/" Golssip.

stanzaselvaggia : A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che “puo… - Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - HuffPostItalia : Il monologo di Littizzetto in risposta a Wanda Nara: 'Beate le donne che sanno ridere di loro' - infoitcultura : Wanda Nara querela Luciana Littizzetto: «Violenza non viene solo dai maschi» - infoitcultura : 'Violenza e volgarità non hanno sesso. Nel 2020 ancora donne del genere'. Wanda Nara contro Littizzetto -