Volvo XC40 Recharge - Al volante della Suv elettrica

La carrozzeria ha un che di familiare, ma tutto il resto è una primizia: sono a bordo, per un breve assaggio, della prima auto elettrica della Volvo, l'attesa XC40 Recharge, che al prezzo di poco più di 61.000 full optional (il livello di allestimento è equivalente alla R-Line) debutta sul mercato italiano a partire da marzo. Le qualità tecniche sono ormai ben note, ma salire a bordo e premere l'acceleratore è un'altra cosa. Tanto per cominciare, è diversa perché non c'è il pulsante d'accensione (per non parlare del blocchetto della chiave): una volta a bordo, l'auto è già in moto e serve solo mettere il Drive. Guida monopiede. Dal display centrale, aggiornato con una novità molto importante che vedremo fra poco, si seleziona una delle tre modalità di recupero ...

La casa svedese sta rinnovando lo stabilimento di Ghent (Belgio) per aumentare la produzione di auto elettrificate e rispondere in modo rapido alla domanda di mercato.

Volvo Cars: miglior secondo semestre di sempre

Nel 2020, Volvo Cars ha registrato i migliori risultati di sempre in termini di vendite realizzate nel secondo semestre dell’esercizio, grazie a una domanda i ...

