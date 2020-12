Volontari cercansi per lo screening Covid di massa | tra medici e infermieri servono 100 sanitari

(Di lunedì 14 dicembre 2020) PESARO -, studenti o laureati instica, tecnici odi laboratorio ein pensione. Serve personale di supporto aiAsur per consentire nei Comuni di ...

PESARO - Volontari cercansi, studenti o laureati in infermieristica, tecnici o infermieri di laboratorio e medici in pensione. Serve personale di supporto ai sanitari Asur per consentire nei ...L'associazione Vab - Vigilanza antincendi boschivi di Gavorrano apre una raccolta fondi e cerca nuovi volontari.