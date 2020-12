Volo d’urgenza Olbia-Ciampino: 44enne in condizioni disperate trasportato con il Falcon 50 dell’Aeronautica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Volo d’urgenza nei giorni scorsi dalla Sardegna a Ciampino per un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per trasportare un uomo di 44 anni in imminente pericolo di vita. Il trasporto, avvenuto con la massima urgenza da Olbia a Ciampino, si è concluso con il trasferimento del paziente presso lo European Hospital di Roma. Leggi anche: Roma, bimba di appena due giorni in pericolo di vita trasferita d’urgenza al Bambino Gesù (FOTO) Volo d’urgenza Olbia-Ciampino, ricoverato a Roma un 44enne Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, anche nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020)nei giorni scorsi dalla Sardegna aper un50 del 31° StormoMilitare per trasportare un uomo di 44 anni in imminente pericolo di vita. Il trasporto, avvenuto con la massima urgenza da, si è concluso con il trasferimento del paziente presso lo European Hospital di Roma. Leggi anche: Roma, bimba di appena due giorni in pericolo di vita trasferitaal Bambino Gesù (FOTO), ricoverato a Roma unIl50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, anche nei ...

