Volley, Superlega 14. giornata: Perugia sbanca Padova (0-3) e va in fuga: +5 su Civitanova (Di lunedì 14 dicembre 2020) Due set di sofferenza e una vittoria che vale doppio, vista la contemporanea sconfitta di Civitanova a Trento. La Sir Safety Perugia inscena la prima fuga della stagione, espugnando con un 3-0 meno netto di quanto dicano i numeri il campo della Kioene Padova e si porta a +5 sui marchigiani, che restano i più immediati inseguitori. Una vittoria di carattere della squadra di Heynen che, nei primi due parziali, ha sofferto l'intraprendenza della squadra di casa. Un match particolare per il registra perugino Dragan Travica che è tornato alla Kioene Arena dove ha disputato le ultime stagioni prendendosi non poche soddisfazioni. Nel primo set partita punto a punto con Perugia che deve fare affidamento a tutta la classe dei suoi bombardieri per spegnere i bollenti spiriti dei padroni di casa e imporsi ai ...

