Volevo Fare La Rockstar è il nuovo album di Carmen Consoli | annunciati i concerti con biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) IldiLa. Il disco non ha una data d’uscita ma si sa che sarà pubblicato in primavera. Con l’annuncio del prossimodell’artista catanese, arriva anche quello suiche partiranno dal prossimo autunno. Isono insu TicketOne e in tutti i canali abituali a cominciare dal 15 dicembre.ha così voluto annunciare il ritorno sul palco, a qualche anno di distanza dal lungo tour che ha condotto con le sue “sirene”. “Mentre i giorni passano, accompagnati dalle note deldisco, sembra tornare piano piano anche la bellezza. E per lanciare il cuore ...