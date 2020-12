Vodafone, Tim, Wind cercano giovani. Lavorare per connettere le persone (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lavorare per connettere persone. Mai come in questo momento storico, in cui la pandemia ci tiene lontani, la tecnologia può avvicinarci: chi lavora nel mondo delle telecomunicazioni svolge un compito cruciale. Si tratta peraltro di un settore che esercita grande appeal sui giovani. Tre giovani su cinque sceglierebbero una possibile carriera nelle telecomunicazioni (58,82%): è questo quanto emerso da un’indagine del 2016 di VueTel Italia, presentata alla Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Più della metà degli intervistati reputava, infatti, di avere una conoscenza buona o sufficiente del settore e valuta positivamente la possibilità di una carriera internazionale lavorando all’estero. Con la rubrica Futuro, HuffPost Italia ha selezionato alcune opportunità a portata di click nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020)per. Mai come in questo momento storico, in cui la pandemia ci tiene lontani, la tecnologia può avvicinarci: chi lavora nel mondo delle telecomunicazioni svolge un compito cruciale. Si tratta peraltro di un settore che esercita grande appeal sui. Tresu cinque sceglierebbero una possibile carriera nelle telecomunicazioni (58,82%): è questo quanto emerso da un’indagine del 2016 di VueTel Italia, presentata alla Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Più della metà degli intervistati reputava, infatti, di avere una conoscenza buona o sufficiente del settore e valuta positivamente la possibilità di una carriera internazionale lavorando all’estero. Con la rubrica Futuro, HuffPost Italia ha selezionato alcune opportunità a portata di click nelle ...

