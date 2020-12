Vodafone Business lancia nuova soluzione di Energy Data Management (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’internet delle cose al servizio della sostenibilità ambientale. Con l’obiettivo di monitorare i dati energetici delle imprese, ottimizzare la produzione di energia e ridurre i consumi grazie alla tecnologia IoT, Vodafone Business lancia una nuova soluzione di Energy Data Management sviluppata insieme a Elettra Investimenti, Pmi operante nella produzione di energia elettrica e termica e nell’efficienza energetica. “Grazie a cruscotti configurabili e report intuitivi, – spiega Vodafone in una nota – la soluzione dà un prezioso supporto all’azienda per raccogliere dati energetici e ambientali, analizzare i propri consumi e implementare di conseguenza misure per ridurre gli sprechi e controllare la spesa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’internet delle cose al servizio della sostenibilità ambientale. Con l’obiettivo di monitorare i dati energetici delle imprese, ottimizzare la produzione di energia e ridurre i consumi grazie alla tecnologia IoT,unadisviluppata insieme a Elettra Investimenti, Pmi operante nella produzione di energia elettrica e termica e nell’efficienza energetica. “Grazie a cruscotti configurabili e report intuitivi, – spiegain una nota – ladà un prezioso supporto all’azienda per raccogliere dati energetici e ambientali, analizzare i propri consumi e implementare di conseguenza misure per ridurre gli sprechi e controllare la spesa ...

