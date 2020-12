Vittorio Cecchi Gori, il malore dopo le parole di Rita Rusic a Verissimo (Di lunedì 14 dicembre 2020) dopo le parole pronunciate da Rita Rusic a Verissimo, Vittorio Cecchi Gori ha un malore nella sua abitazione: le dichiarazioni dell’ex moglie lo sconvolgono Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@Verissimotv) Ospite della scorsa puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, Rita Rusic è tornata a L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020)lepronunciate daha unnella sua abitazione: le dichiarazioni dell’ex moglie lo sconvolgono Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) Ospite della scorsa puntata di, il talk show condotto da Silvia Toffanin,è tornata a L'articolo proviene da YesLife.it.

Notiziedi_it : “Vittorio Cecchi Gori ha avuto un malore dopo l’intervista di Rita Rusic” - infoitcultura : Chi è Vittorio Cecchi Gori? Il figlio del famoso produttore Mario Cecchi Gori - infoitcultura : Rita Rusic contro Vittorio Cecchi Gori: “Era aggressivo”, poi svela perché non gli parla più da mesi - Italia_Notizie : Verissimo, Rita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori? Molto aggressivo. Non accetterò più che qualcuno alzi le mani” - zazoomblog : Verissimo Rita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori? Molto aggressivo. Non accetterò più che qualcuno alzi le mani” -… -