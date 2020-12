"Vittorio Cecchi Gori ha avuto un malore"/ Il medico: "L'intervista di Rita Rusic..." (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Vittorio Cecchi Gori ha avuto un malore dopo l'intervista di Rita Rusic a Verissimo": parla il medico dell'imprenditore che risponde... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020) "haundopo l'dia Verissimo": parla ildell'imprenditore che risponde...

zazoomblog : Malore per Vittorio Cecchi Gori: il suo medico attacca Rita Rusic - #Malore #Vittorio #Cecchi #Gori: - Notiziedi_it : “Vittorio Cecchi Gori ha avuto un malore dopo l’intervista di Rita Rusic” - infoitcultura : Chi è Vittorio Cecchi Gori? Il figlio del famoso produttore Mario Cecchi Gori - infoitcultura : Rita Rusic contro Vittorio Cecchi Gori: “Era aggressivo”, poi svela perché non gli parla più da mesi - Italia_Notizie : Verissimo, Rita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori? Molto aggressivo. Non accetterò più che qualcuno alzi le mani” -