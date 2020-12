Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Mercedes Cephas (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il giorno 8 luglio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la diciottesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Mercedes Cephas. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che nonostante il grande peso ha sfoggiato una grande resistenza al programma, riuscendo a perdere solo pochissimo di ciò che si prefiggeva e precludendosi così l’operazione bariatrica. Vite al limite – Mercedes Cephas Mercedes, la protagonista, ha 39 anni, vive a Cincinnati in Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 350 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsissimi risultati, perdendo solo 37 kg per arrivare ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il giorno 8 luglio 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la diciottesima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che nonostante il grande peso ha sfoggiato una grande resistenza al programma, riuscendo a perdere solo pochissimo di ciò che si prefiggeva e precludendosi così l’operazione bariatrica.al, la protagonista, ha 39 anni, vive a Cincinnati in Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 350 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsissimi risultati, perdendo solo 37 kg per arrivare ...

