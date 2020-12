Vitality batte Astralis per vincere le Blast Premier Fall Finals

Leggi su esports247

(Di lunedì 14 dicembre 2020)vince il suo secondo torneo di fila aggiudicandosi ilvincendo 2 a 1 contro. La squadra francese aggiunge in bacheca il titolo dominando la gara, in particolare le battaglie giocate nelle mappe Inferno e Vertigo, sommandolo a quello vinto la settimana precedente nel IEM Beijing-Haidian Europa. Perinvece è stata proprio una nottata da dimenticare. La squadra non si è presentata bene alla sfida e sembrava oltre che stanca anche proprio a corto di idee. Latotutti i giocatori hanno fatto una buona prestazione con voti sopra la media. Tra tutti spicca però Kévin “?misutaaa?” Rabier che ha avuto un voto di 2.12 segnando il più alto di tutta la sua carriera. E pernon ...