Virus | Speranza conferma la stretta per Natale | Nuove misure nelle due settimane di vacanze

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ... e poi ci vorrà un po' di tempo per poter avere le dosi necessarie per tutti", così ha parlato al Tg3 il ministro, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. "Dobbiamo assolutamente ...

In Italia si continuano a sfiorare i 500 morti al giorno per il Covid e il governo deve decidere se e come stringere ancora le maglie nelle festività natalizie, specie per rendere ...Il Paese verso nuove strette almeno sino all'Epifania, il ministro della Salute è netto: "Le misure durante le vacanze ci aiuteranno a evitare la terza ondata" ...