Virus, inchiesta di Bergamo. L'avvocato di Zambon: "Non vuole l'immunità, l'Oms lo faccia testimoniare" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Parla il legale del funzionario dell'Organizzazione mondiale della sanità: "Teme per il suo lavoro. E non è vero che quel documento era pieno di errori" Leggi su repubblica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Parla il legale del funzionario dell'Organizzazione mondiale della sanità: "Teme per il suo lavoro. E non è vero che quel documento era pieno di errori"

cronaca_news : Virus, inchiesta di Bergamo. L'avvocato di Zambon: 'Non vuole l'immunità, l'Oms lo faccia testimoniare'… - aromatouche : @GiuseppePalma78 il vaccino arriva ! solo che è militari di Trump per sterminare il virus la mafia al potere con CC… - CarloRienzi : RT @Codacons: 'Tra le carte che i finanzieri guarderanno con più attenzione c’è quello relativo a numeri e gestione dei posti letto di Tera… - Codacons : 'Tra le carte che i finanzieri guarderanno con più attenzione c’è quello relativo a numeri e gestione dei posti let… - absolutelyblank : @MassimGiannini Una sola domanda: Lei dott.Giannini, come suppone di aver preso il #covid ? E soprattutto da giorna… -