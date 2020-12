Virus in Campania, i guariti superano i nuovi positivi: il bollettino di oggi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Campania. Un bollettino che lascia ben sperare quello di reso noto oggi, 14 dicembre, dall’Unità di Crisi della regine Campania. Sono 1.088 i nuovi positivi su oltre 15mila tamponi processati. Il bollettino di oggi positivi del giorno: 1.088 di cui: Asintomatici: 1.005 Sintomatici: 83 Tamponi del giorno: 15.472 Totale positivi: 175.053 Totale tamponi: 1.821.695 ?Deceduti: 30 (*) Totale deceduti: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020). Unche lascia ben sperare quello di reso noto, 14 dicembre, dall’Unità di Crisi della regine. Sono 1.088 isu oltre 15mila tamponi processati. Ildidel giorno: 1.088 di cui: Asintomatici: 1.005 Sintomatici: 83 Tamponi del giorno: 15.472 Totale: 175.053 Totale tamponi: 1.821.695 ?Deceduti: 30 (*) Totale deceduti: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

