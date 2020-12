Vincenzo Schiavo | medaglia al valor militare dall’ambasciatore russo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il console onorario della Federazione Russa in Napoli,è stato insignito con una prestigiosa onorificenza, ricevendo laaldirettamente dalle mani dell’ambasciatorea Roma Sergej Razov, per nome e per conto del Ministro della Difesa della Federazione, Generale delle Forze Armate, Sergej Kuzugetovic Sojgu, con questa motivazione: “Per il suo grande contributo nello stabilire i nomi di coloro che sono morti in guerra difendendone e celebrandone la memoria”. L’ufficio consolare di Napoli, infatti, in questi anni ha svolto un prezioso e puntiglioso lavoro di ricerca di 30 militari russi che si sono immolati nel corso della Seconda Guerra Mondiale per difendere gli italiani, segnatamente i campani, dall’attacco dei tedeschi. I soldati ...