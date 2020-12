Vigili del Fuoco di Avellino, il nuovo comandante è l’irpino Mario Bellizzi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Si è svolta in forma riservata a causa delle misure antiCovid la cerimonia per il cambio alla guida del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino che ha visto l’avvicendamento tra l’ing. Luca Ponticelli e l’ing. Mario Bellizzi. L’ing. Luca Ponticelli lascia il Comando di Avellino dopo averlo guidato dal maggio 2019 fino ad oggi e va ad assumere l’incarico di Dirigente dell’Ufficio per il contrasto al rischio acquatico e specialità nautiche e sommozzatori. Il nuovo comandante di Avellino l’ing. Mario Bellizzi è nato ad Avellino il 16 giugno 1965, laureato nel marzo 1992 in Ingegneria Civile Sezione Edile presso l’Università ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Si è svolta in forma riservata a causa delle misure antiCovid la cerimonia per il cambio alla guida del Comando deideldiche ha visto l’avvicendamento tra l’ing. Luca Ponticelli e l’ing.. L’ing. Luca Ponticelli lascia il Comando didopo averlo guidato dal maggio 2019 fino ad oggi e va ad assumere l’incarico di Dirigente dell’Ufficio per il contrasto al rischio acquatico e specialità nautiche e sommozzatori. Ildil’ing.è nato adil 16 giugno 1965, laureato nel marzo 1992 in Ingegneria Civile Sezione Edile presso l’Università ...

