VIDEO PSG-Lione, infortunio per Neymar: tegola per Tuchel, O’Ney esce in barella tra le lacrime (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il PSG cade in casa contro il Lione, sconfitta per 1-0 che ha costretto i parigini al secondo posto.tegola anche per Thomas Tuchel che perde Neymar a causa di un infortunio alla caviglia nei minuti finali del match, ecco le immagini.https://www.youtube.com/watch?v=nLyoj3v8CPY Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il PSG cade in casa contro il, sconfitta per 1-0 che ha costretto i parigini al secondo posto.anche per Thomasche perdea causa di unalla caviglia nei minuti finali del match, ecco le immagini.https://www.youtube.com/watch?v=nLyoj3v8CPY

chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - diarioas : ?????? Gran gesto del PSG ?? #UCL ?? @PSG_espanol - oblockdex : RT @MeneurDeeeJeu: BARCA - PSG - MeneurDeeeJeu : BARCA - PSG - Mediagol : #Video PSG-Lione, infortunio per Neymar: tegola per Tuchel, O'Ney esce in barella tra le lacrime -