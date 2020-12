Video misteriosi: UFO immortalato mentre ispeziona una scia chimica? Complottisti scatenati (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il filmato, che mostra il passaggio dell'”UFO” vicino alle ipotetiche scie chimiche in California, a Cathedral City, ha scatenato al massimo i Complottisti Un presunto UFO sarebbe stato immortalato intento ad ispezionare delle scie chimiche: nel Video, ripreso in una città della California e condiviso dallo Youtuber esperto di fenomeni paranormali The Hidden Underbelly 2.0, si vede una sfera bianca che appare nel cielo e che sembra librarsi vicino alle scie chimiche di condensa che sarebbero state lasciate da un aereo. I Complottisti si sono scatenati Il teorico dello cospirazione noto su Youtube ha classificato quelle linee bianche come, ovviamente, delle scie chimiche, dicendo ai suoi seguaci: “Questo Video potrebbe sorprendervi ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il filmato, che mostra il passaggio dell'”UFO” vicino alle ipotetiche scie chimiche in California, a Cathedral City, ha scatenato al massimo iUn presunto UFO sarebbe statointento adre delle scie chimiche: nel, ripreso in una città della California e condiviso dallo Youtuber esperto di fenomeni paranormali The Hidden Underbelly 2.0, si vede una sfera bianca che appare nel cielo e che sembra librarsi vicino alle scie chimiche di condensa che sarebbero state late da un aereo. Isi sonoIl teorico dello cospirazione noto su Youtube ha classificato quelle linee bianche come, ovviamente, delle scie chimiche, dicendo ai suoi seguaci: “Questopotrebbe sorprendervi ma ...

AleSalvi12 : RT @cicap: Marco Morocutti interviene sui due #monoliti #misteriosi apparsi nello Utah e in Romania. - il_letterino : RT @cicap: Marco Morocutti interviene sui due #monoliti #misteriosi apparsi nello Utah e in Romania. - cicap : Marco Morocutti interviene sui due #monoliti #misteriosi apparsi nello Utah e in Romania. - serz31 : Chi ha realizzato i misteriosi 'Geoglifi del Kazakistan' molto somiglianti a quelli di Nazca? (Video) - vedanama : RT @ESA_Italia: I buchi neri sono al centro delle prossime missioni #ESA #Athena e #Lisa - Gli scienziati Paul McNamara e Matteo Guainazi… -