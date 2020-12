Video l’Eredità 14 dicembre 2020: Marco Rigon (Di lunedì 14 dicembre 2020) l’Eredità di lunedì 14 dicembre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, è Marco Rigon. Marco è sposato con Anna, lavora come venditore di ricambi per auto online. Al suo secondo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 65.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!) ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 dicembre 2020)di lunedì 14. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, èè sposato con Anna, lavora come venditore di ricambi per auto online. Al suo secondo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 65.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!) ...

