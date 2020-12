VIDEO - Il tram in pillole: la 'cura del ferro' dallo Zen a Bonagia, ci sarà pure un nuovo ponte sul fiume Oreto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuove linee del tram, Orlando promette: 'Nei prossimi anni daremo lavoro a 7 mila persone' 14 dicembre 2020 Leggi su palermotoday (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuove linee del, Orlando promette: 'Nei prossimi anni daremo lavoro a 7 mila persone' 14 dicembre 2020

ennatrasporti : VIDEO | Ultimo atto sistema tram Palermo: 40 km per altre 4 linee - Tele_Nicosia : VIDEO | Ultimo atto sistema tram Palermo: 40 km per altre 4 linee - live_palermo : VIDEO - Tram Palermo: presentato piano per la rete cittadina - innuendisoloio : RT @palermomaniait: Nuove linee del Tram a Palermo: stanziati 480 milioni dal Ministero dei Traporti *FOTO/VIDEO* - - palermomaniait : Nuove linee del Tram a Palermo: stanziati 480 milioni dal Ministero dei Traporti *FOTO/VIDEO* -… -