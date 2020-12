Victoria Cabello, che fine ha fatto oggi: età, altezza, peso, fidanzati vip, la malattia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dotata di tanti talenti, tra cui un’ironia davvero irresistibile e tutta sua. Victoria Cabello è un volto amatissimo del piccolo schermo, conosciuta per essere una famosa ed amata conduttrice televisiva nonché una ex iena di Italia 1 ed ex giudice di X Factor. Tempo fa ha anche presentato una trasmissione fuori dagli schemi che portava il suo nome, per cui è ancora ricordata e apprezzata. Il suo punto di forza è quello di sprizzare energia da tutti i pori, trasmettendola agli affezionati telespettatori. Questi ultimi, negli anni, hanno potuto ammirare Victoria Cabello soprattutto per il modo originale ed innovativo con cui si approccia alle telecamere. Dopo aver esordito al cinema con Jerry Calà, nel 1997, è diventata un volto simbolo di Mtv. Ma adesso che fine ha ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dotata di tanti talenti, tra cui un’ironia davvero irresistibile e tutta sua.è un volto amatissimo del piccolo schermo, conosciuta per essere una famosa ed amata conduttrice televisiva nonché una ex iena di Italia 1 ed ex giudice di X Factor. Tempo fa ha anche presentato una trasmissione fuori dagli schemi che portava il suo nome, per cui è ancora ricordata e apprezzata. Il suo punto di forza è quello di sprizzare energia da tutti i pori, trasmettendola agli affezionati telespettatori. Questi ultimi, negli anni, hanno potuto ammiraresoprattutto per il modo originale ed innovativo con cui si approccia alle telecamere. Dopo aver esordito al cinema con Jerry Calà, nel 1997, è diventata un volto simbolo di Mtv. Ma adesso cheha ...

