Viceministro Sileri | “Anche a Natale mantenere il blocco degli spostamenti fra Comuni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Rimango della mia idea: l’impostazione che abbiamo oggi, in cui avremo spero tutte le regioni gialle per, ma con le chiusure che sono state definite, con ilanchefra i Comuni, rimane“. Lo ha dichiarato ildella Salute Pierpaolo, ospite ad ‘Agorà’, riguardo le misure restrittive che il Governo adotterà le festività. “Già così ildi per sé, anche festeggiato dentro i confini di uno stesso Comune, porterà le famiglie a stare insieme e quindi è inevitabile che vi sarà una risalita dei contagi – ha precisato-. Se sarà una risalita piccola sarà gestibile, però se non lo sarà ci troveremo con un nuovo picco che impedirà da gennaio di fare ciò che dobbiamo fare: riaprire le scuole, riaprire i ...