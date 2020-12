Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020)DEL 14 DICEMBREORE 20.20 FT BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INCIDENTE RISOLTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMETNI TRA LA A91FIUMICINO E VIA OSTIENSE STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA PERMANGONO RALLENTAMETNI IN DIREZIONE LATINA A SEGUITO DI INCIDENTE RISOLTO ALTEZZA CASTELNO SALARIA CODE ALTEZZAURBE IN DIREZIONE TANGENZIALE NOMENTANA CODE TRA RACCORDO E SANT’ALESSANDRO CON RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’ACQUINO TORNATI REGOLARI I TRENI SULLA FL4 PER GUASTO TRA CIMAMPINO E PAVONA INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN ...