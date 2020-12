Verifica di Governo, il premier Conte incontrerà nel pomeriggio di oggi le delegazioni di M5S e Pd (Di lunedì 14 dicembre 2020) Secondo quanto riferisce l’Ansa comincerà oggi la Verifica di Governo da parte del premier Giuseppe Conte. La prima delegazione ad incontrare il capo dell’esecutivo sarà, alle 16:30, quella del M5S. Alle 19 toccherà al Pd. Fonti di Italia Viva spiegano che, al momento, non è stato pervenuta alcuna convocazione da parte di Palazzo Chigi. La delegazione del Partito Democratico sarà formata dal segretario Nicola Zingaretti, dal capo delegazione Dario Franceschini, dai rappresentanti del tavolo per le riforme Andrea Orlando e Cecilia D’Elia, e dai due capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Secondo quanto riferisce l’Ansa cominceràladida parte delGiuseppe. La prima delegazione ad incontrare il capo dell’esecutivo sarà, alle 16:30, quella del M5S. Alle 19 toccherà al Pd. Fonti di Italia Viva spiegano che, al momento, non è stato pervenuta alcuna convocazione da parte di Palazzo Chigi. La delegazione del Partito Democratico sarà formata dal segretario Nicola Zingaretti, dal capo delegazione Dario Franceschini, dai rappresentanti del tavolo per le riforme Andrea Orlando e Cecilia D’Elia, e dai due capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci. L'articolo LA NOTIZIA.

