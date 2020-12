Verifica di governo: delegazioni M5S e Pd alle 16,30 a Palazzo Chigi. Italia Viva non convocata (Di lunedì 14 dicembre 2020) Comincerà oggi, a quanto si apprende, la Verifica di governo da parte del premier Giuseppe Conte. La prima delegazione ad incontrare il capo dell'esecutivo sarà, alle 16:30, quella del M5S. alle 19 toccherà al Pd. Fonti di Iv spiegano che, al momento, non è stato pervenuta alcuna convocazione Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Comincerà oggi, a quanto si apprende, ladida parte del premier Giuseppe Conte. La prima delegazione ad incontrare il capo dell'esecutivo sarà,16:30, quella del M5S.19 toccherà al Pd. Fonti di Iv spiegano che, al momento, non è stato pervenuta alcuna convocazione

