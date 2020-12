Vela | America’s Cup | a breve il via della competizione

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Mancano poche ore all’apertura del villaggio diCup edizione numero 36 ad Auckland. Il primo passo ufficiale che porterà alla regata più famosa del mondo e da anni dominata dalla Nuova Zelanda, defenderCoppa delle Cento Ghinee. La prima sfida vedrà il 17 dicembre alle 15 locali, le 3 di notte in Italia, protagonisti gli scafi volanti AC75 di Luna Rossa Prada e di Emirates Team New Zealand. Gli altri due team sono American Magic e Ineos Team UK. Il programma delle World Series è strutturato con gare dalle 15 alle 18, mentre il match vero e propriotrentaseiesimaCup inizierà il weeken del 6 e 7 marzo del 2021 con il Defender Emirates Team New Zealand che sfiderà il vincitorePrada Cup, le regate di selezione degli sfidanti, che si svolgeranno tra gennaio/febbraio ...