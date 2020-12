Varetto Sky | «Con lo smartworking si apre era del lavoro ibrido»

Leggi su digital-news

(Di lunedì 14 dicembre 2020) «Sicuramente questa esperienza dici lascia l'idea che un modello di sviluppo diverso sia possibile, anche in un'ottica di rispetto dell'ambiente». A sottolinearlo è stata Sarah, Evp Communications Inclusion & Bigger Picture Sky, all'incontro web «Dn, What comes next, spunti di futuro dalla trincea», su corriere.it.«Quest'anno tutto ciò che è stato possibile fare da remoto, l'abbiamo fatto,...