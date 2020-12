Vangelo del giorno, 14 Dicembre: Commento e Lettura (Di lunedì 14 dicembre 2020) Vangelo del giorno, 14 Dicembre Lunedì 14 Dicembre 2020 Nm 24, 2–7.15–17b; Sal 24 Vangelo secondo Matteo (21, 23–27) San Giovanni della Croce Vangelo In quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 dicembre 2020)del, 14Lunedì 142020 Nm 24, 2–7.15–17b; Sal 24secondo Matteo (21, 23–27) San Giovanni della CroceIn quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: ...

Ivanino16 : LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO È UN VELENO. Ecco la politica del senatore PIRLON. Terrorismo psicologico. Non è veleno,… - AAnnibale : La fede è utile, per non dire necessaria, per cogliere appieno tutte le possibilità e le occasioni che Dio ci offre… - Ivanino16 : @pietrogal @robertosaviano La donna del suo corpo fa ciò che vuole. Se fosse per questi movimenti non si potrebbe l… - ParoleCristiane : Parola del giorno - GiovanniCalcara : RT @CristofaroFranc: Vangelo del giorno e breve commento - 14 Dicembre Clicca sul link per ascoltare e meditare il #VangeloDiOggi #Avvento… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del Anche i ragazzi si preparano a essere testimoni del Vangelo http://gazzettadalba.it/ Il vaccino anticovid-19…sarà il nuovo Messia, salverà l’umanità Il vaccino anticovid-19…sarà il nuovo Messia, salverà l'umanità Celebrazione prenatalizia dell’Acciai Speciali Terni ... Terza Domenica di Avvento “Gaudete”: la Domenica della gioia Il brano di questa terza domenica di Avvento (Gaudete) presenta alcuni versetti del “prologo” poetico del Quarto Vangelo ... Il vaccino anticovid-19…sarà il nuovo Messia, salverà l'umanità Celebrazione prenatalizia dell’Acciai Speciali Terni ...Il brano di questa terza domenica di Avvento (Gaudete) presenta alcuni versetti del “prologo” poetico del Quarto Vangelo ...